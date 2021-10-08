Сказано – сделано

В Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами расширить применение биомет­рической идентификации на уровне государственных услуг и в частном бизнесе.

По направлению развития сферы цифровых государственных услуг, обеспечения удобства и безопасности для граждан за прошедший период проделана большая работа. В том числе реа­лизован механизм подписания услуг посредством одноразового SMS-пароля, направляемого услугополучателю на номер мобильного телефона.

На данный момент для подписания посредством одноразового SMS-пароля доступно более 120 государственных услуг и сервисов. Реализован функционал подписания государственных услуг на портале eGov посредством QR-кода.

Также запущен пилотный проект удаленного получения ЭЦП посредством биометрической идентификации лица. С момента запуска сервиса удаленно выпущено свыше 2,3 млн электронных цифровых подписей для физичес­ких и юридических лиц.