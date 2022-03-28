В Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, еще 55 добровольно прекратили

свою деятельность.

На расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу: «Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности».

На данный момент в Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, еще 55 добровольно прекратили свою деятельность.

Установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей. Зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тыс. единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге.

Принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт. Ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.