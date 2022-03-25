Сказано – сделано: как реализованы поручения Токаева по борьбе с "серым" майнингом

В пресс-службе Главы государства рассказали о выполнении поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по борьбе с незаконным майнингом в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

На расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности».

В рамках реализации поручений Главы государства пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 добровольно прекратили свою деятельность.

Установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.

Зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге, озвучили в пресс-службе Президента РК.

Принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт.

Параллельно в стране ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов, отметили в Акорде.