Пожалуй, самый интересный способ познать себя – общаться с людьми. Ведь именно в контакте с другими мы неожиданно обнаруживаем, насколько многогранными можем быть.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Случился, к примеру, у меня конфликт. Казалось бы, весьма пренеприятное событие, которое меня никак не красит. Но как же я благодарна своей визави за возможность посмотреть на себя со стороны! Оказалось, что я могу постоять за себя, дать отпор невежеству и не испытывать при этом особых негативных эмоций.

Так что даже нежелательные встречи случаются не зря. Иногда только благодаря другому человеку мы открываем в себе нечто важное, что в иных обстоятельствах так и осталось бы незамеченным.

Каждый из нас стремится дать возможность разным сторонам своей личности проявиться в полной мере. Но так уж получается, что с одним человеком мы раскрываемся с одной стороны, с другим – совершенно с другой.

Только гении способны в тиши своих кабинетов постигать глубины собственной души. Для простых же смертных другой человек – едва ли не главное условие познания себя. Другой может сказать что-то, что нам и в голову не пришло бы, или поступить так, как мы даже предположить не могли. Или просто своим появлением изменить нас раз и навсегда.

Мои близкие знают, что я никогда особо не любила детей. Даже представить себе не могла, сколько нежности и терпения во мне скрыто, пока не родила собственного сына. Только благодаря ему мне удалось познакомиться с совершенно другой собой, открыть самые потаенные уголки своего сердца и познать великую любовь.

Тренер в спортзале показал, что я могу быть сильной и выносливой. Док­тор научил справляться с физичес­кой болью, а психолог – с душевной. Но это довольно очевидные примеры. А что, например, хотел раскопать во мне владелец «девятки», подрезавший мой автомобиль? Или соседка, рассыпавшаяся в комплиментах?

Задумайтесь, какими разными мы бываем со своими партнерами. С первой женой мужчина был ни рыба ни мясо, а женился второй раз – и расцвел! Или девушка с одним парнем была властной и решительной, а с другим неожиданно расслабилась, открыла в себе нежность и покладистость. И ведь даже не подозревала, что способна такой быть.

Здесь хочется вспомнить полезную технику «Я-сообщений», которую психологи советуют использовать в конфликтных ситуациях: не обвинять партнера («Ты виноват!»), а говорить о собственных чувствах («Мне больно»). Но для этого, думается, нужно прежде всего научиться понимать себя, разбираться в своих реакциях, страхах и желаниях.

А еще считается, что мы склонны выбирать партнеров, друзей и окружение, которые разделяют наши ценности, привычки, уровень эмоциональной зрелости, а порой и внутренние проб­лемы. Иными словами, окружающие нередко становятся нашими своеобразными зеркалами, отражающими привычную картину мира. Если это так, то идея познавать себя через других становится еще интереснее.

Ведь достаточно внимательнее присмотреться к мужу, подруге, коллегам, чтобы узнать о себе немало нового. Что во мне ценно, чем я могу гордиться, а над чем еще стоит поработать. Почему одни качества окружающих вызывают у меня восхищение, а другие — раздражение? И не замечаю ли я в других то, что не очень хочу признавать в себе?

Так что не ленитесь приглядываться к окружающим. Иногда они могут рассказать о нас гораздо больше, чем мы сами о себе знаем. Главное – не только оценивать других, но и время от времени задавать себе вопрос: «А что моя реакция на этого человека говорит обо мне?»