Скажи наркотикам «Нет!»

Как сообщил на брифинге в МВД оперуполномоченный управления департамента по противодействию наркопреступности Данияр Оралов, за два месяца этого года выявлено 420 наркопреступлений. Большая часть из них – по линии сбыта. Изъято 755 кг наркотических средств, значительную часть из которых составляет «синтетика». Пресечена деятельность одной ОПГ и ликвидировано семь нарколабораторий.

– В целях борьбы с транс­граничными наркогруппировками продолжается тесное сотрудничество с компетентными органами приграничных государств, – дополнил Данияр Оралов. – С зарубежными коллегами идет активная работа по выявлению каналов поставок прекурсоров и иных ингредиентов, используемых при наркопроизводствах.

Наряду с этим благодаря мониторингу Интернета департамент выявляет рекламу наркотиков, скрытую под предложением «легкого» заработка. Особенно уязвимы подростки, которые, имея свободный доступ к Сети, не обладают нужными навыками и знаниями, чтобы не попасть под влияние криминальных личностей.

– Нашими специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков, – сообщил представитель МВД.

Так, за 2022 год в ИС «Кибернадзор» направлены на блокировку 1 996 наркосайтов, из них заблокировано 1 493. Территориальными подразделениями задержаны 632 человека, занимавшихся распространением наркотических средств с использованием телекоммуникационных систем. А с начала текущего года направлены на блокировку 179 интернет-ресурсов.