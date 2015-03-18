Статьи Скажи свое веское слово Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

– Мы осознаем судьбонос­ность предстоящего события, поэтому призываем всех казахстанцев принять активное участие в голосовании на выборах Пре­зидента, – сказал слесарь Жалгас Сармурзин.



– Коллектив готов принять активное участие в реализации антикризисной программы "Нұрлы жол", в рамках которой предусмотрена государственная поддержка отрасли автомобилестроения, стимулирование спроса на продукцию отечественного автопроизводства.



Уверен, что мы с честью преодолеем сложившиеся в глобальной экономике форс-мажорные обстоятельства и сумеем реализовать поставленные задачи по увеличению мощностей и повышению качества продукции, – подытожил выступления от лица автомобилестроителей директор КФ АО "АгромашХолдинг" Сергей Могилатов.