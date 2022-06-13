Сказка на льду

На арене цирка ожили сказочные персонажи из мультфильмов.

Лев Алекс представил свой коронный номер на фигурных коньках, Человек-паук в акробатических трюках сразился с врагами, а юные спортсмены артистично перевоплотились в героев из «Ледяного сердца». «Страна сказок» – это шоу, сое­динившее лучшие фрагменты предыдущих спектаклей коман­ды Olympic Shows, которые проходили на крупнейших ледовых аренах города.

Первый проект по мотивам мультфильма «Холодное серд­це» зародился в 2016 году. В нем успешно приняли участие спортсмены юношеской сборной Казахстана по фигурному катанию. Сегодня команда артистов и идейных вдохновителей шоу признается: тогда мало кто верил, что идея спортивно-театральных представлений сможет реализоваться в той мере, в какой была изначально запланирована. Теперь ребята доказали свою состоятельность: они делают красивые яркие спектакли, которые даже во времена перенасыщения развлекательным контентом могут порадовать детей и взрос­лых, и имеют возможность в еще большей степени раскрыть свой творческий потенциал.

В ледовом представлении «Страна сказок» действие разворачивалось одновременно и на манеже, и на льду, и в воздухе, а световое оформление шоу создавало особую атмосферу волшебства.

Нужно сказать, что для фигуристов цирковая арена – не самая удобная площадка для выступлений. Иногда замечалось, что им просто не хватало места для совершения прыжков, выполнения сложных элементов. Отсюда и случившиеся обидные падения. В эти моменты зрители старались особо поддержать и подбодрить артистов.

Аналогичные проекты по мотивам детских мультфильмов с участием спортсменов сборной команды Казахстана по фигурному катанию уже проходили в Алматы. Помимо «Страны сказок», в активе команды Olympic Show ряд других успешных представлений: «Ледяное серд­це», «Мадагаскар», «Ледяное сердце II», «Супергерои».

Фигурное катание – сложнокоординационный вид спорта. Перед артистами Olympic Show каждый раз стоит вдвойне сложная задача – откатывать на льду свои номера в специально созданных для проекта 3D-костюмах. В них фигуристам не только не совсем удобно кататься, но еще и жарко. Но спорт и искусство требуют выдержки и профессионализма.

Организаторы «Страны сказок» отмечают, ледовые шоу с успехом популяризируют фигурное катание в стране. Уже после первого представления более ста детей записались в секции фигурного катания, а результаты действующих спорт­сменов, принимавших участие в ледовых проектах, улучшились. Успех у зрителей мотивирует ребят совершенствовать свое мастерство. За годы проведения шоу многие его спортсмены-участники превратились в тренеров и продолжают дружить с любимой командой.

По словам продюсера проекта Дины Кистаубаевой, у них нет постоянной площадки для выступлений, приходится каждый раз искать новую. В этот раз их принял Казахский государственный цирк, и они рады такому опыту. Ведь образовавшийся синтез циркового искусства и спорта дал толчок новым творческим идеям.