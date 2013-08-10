[caption id="attachment_3117" align="alignleft" width="300"] фото автора[/caption]

Организаторы назвали ее «Сказочная Индия» и попали в точку, ведь участники представили продукцию ручной работы из натуральных материалов в национальных традициях. Это сувениры, бижутерия, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, товары из кожи, одежда, платки, шали, шарфы, дизайнерские сумки. Все это традиционно пользуется у местных покупателей большим спросом.

Не оставили равнодушными гостей выставки прославленные на весь мир индийские чай и специи, благовония, ароматические масла, натуральные духи, природная косметика и многое другое, чем славится эта страна.

На выставке также можно ознакомиться с особенностями индийской астрологии, с народными танцами, спецификой росписи по телу.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент