фото Юрия БЕККЕРА

Творчеством, не покладая рук, Сергей живет уже 30 лет. Он смастерил более 300 кукол, а его театром показаны сотни спектаклей. Радуя и детей, и взрослых, труппа театра выступает не только в Казахстане, но и за рубежом. По профессии Сергей гидрогеолог, окончил Алматинский политехнический институт.

– Не в ту профессию пошел, – признается он. – Я художником мечтал стать. С детства любил рисовать, лепить. А когда по телевизору театр Сергея Образцова показывали, замирал от восхищения. После школы поступал на художественно-графический факультет, но не прошел по конкурсу. Как и все мальчишки нашего двора, подал документы в политех, где конкурс был маленький. Но даже когда на буровой работал, все время из глины что-нибудь лепил и детям дарил.

Трагическая случайность перевернула его жизнь и… помогла найти свое призвание. Она произошла в Костанайской области, где работала их буровая бригада. На 27-летнего парня наехала многотонная буровая машина. Он остался в живых, но получил серьезную травму позвоночника.

– Вызвали вертолет. Ведь мы были далеко от города, – как страшный сон вспоминает Сергей тот день.– Привезли меня в Аркалык. А в их больнице нет нейрохирурга. Опять вертолет вызвали и опять его долго ждали. Повезли в Целиноград. Сделали операцию. Но время было упущено…

После выписки из больницы родители повезли Сергея в Москву на консультации лучших специалистов. Хождение по врачам, лечения в госпиталях… Шли долгие месяцы, годы борьбы с обездвиженностью. Но чуда не произошло. С инвалидной коляски он так и не поднялся. Чтобы отвлечься от душевных и телесных мук, стал делать игрушки для племянников. Мастерил для них обычные бумажные самолетики и зверушек. Потом начал делать куклы из папье-маше. Марио­неток, тростевых, пальчиковых. От маленьких, с которыми играют дети, до театральных, почти в треть человеческого роста. Немало – с довольно сложными механизмами. Такие вертят головой, хлопают глазами, открывают рот и даже плачут и смеются. Каждая кукла индивидуальна и неповторима. Ведь в каждую мастер душу вкладывает, наделяет ее характером.

– К примеру, у меня есть несколько волков, – рассказывает он. – И все они разные: один коварный, другой злой, третий добродушный.

За три десятилетия кукол накопилось столько, что Сергей отдал им большую комнату в своей двухкомнатной квартире. Заходишь в эту комнату и будто в музей кукол попадаешь.

– Меня иногда спрашивают: а ваши куклы с вами не разговаривают? – смеется Сергей. – А ночью они не оживают? А ведь знаете, чудеса случались. В корейской сказке «Волшебный источник» есть персонаж – старый дед. Однажды во время спектакля почувствовал, что не я его двигаю, а он мою руку. И пока дед «играл», я стоял как заколдованный. Еще ночевали у меня племянники в той комнате, где куклы живут. Утром они прибежали ко мне и давай наперебой кричать: «Дядя Сережа, твои куклы разговаривают! «А что они вам сказали? – спрашиваю. «Они сказали, что ты про них забыл. И что им надоело в комнате сидеть. Они хотят на сцену, в сказку». «А какие куклы с вами разговаривали?» – уточняю у детей. Они повели меня в комнату и показали на тех кукол, которые давно не выступали.

Сначала он показывал небольшие представления для своих племянников и соседских детишек. Когда известный на всю округу «папа Карло» выходил с куклами во двор своего дома, увидеть его спектакли сбегалась ребятня со всех окрестных дворов. В представлениях стали принимать участие его близкие, друзья и единомышленники. Так сложилась небольшая труппа кукловодов, и появился самодеятельный кукольный театр «Улыбка». Кстати, сборную сцену Сергей тоже сделал сам. Костяк его труппы сегодня составляют 10 человек. В их числе – настоящий друг и замечательная актриса Надежда Шайфель.

– Почти всю жизнь я проработала бухгалтером, а потом увлеклась куклами, – рассказывает она. – Это дело мне по душе, и оно у меня получается. Выступаю с марионетками. Такие куклы требует от артиста виртуозной техники. Только тогда они оживают и двигаются совсем по-человечески.

«Улыбка» дарит улыбки детишкам и взрослым уже четверть века. Театр выступает в детских домах и интернатах, участвует в фестивалях, конкурсах самодеятельных коллективов, городских мероприятиях. Ездил кукольный фестиваль в Корею, где на ура представил две корейские сказки – «Тигр и олененок», «Чудесный источник» и нашего «Колобка». А так в его репертуаре – более десятка спектаклей. Среди них всеми любимые «Колобок», «Теремок», «Три поросенка». Есть и спектакли для взрослых, на библейские темы: «Притча о времени», «Рождение Иисуса», «Притча о блудном сыне». С ними «Улыбку» приглашают выступать в церквях. Для каждой постановки записана своя музыкальная фонограмма, созданы красочные декорации.

– Когда я осознал, что навсегда прикован к инвалидной коляске, такая депрессия навалилась, – признается мастер. – Все думал: зачем жить? Как жить? Сейчас точно знаю: и в инвалидном кресле можно и нужно продолжать полноценно жить, встречая с улыбкой каждый новый день. А если у тебя есть любимое дело и ты даришь людям радость и улыбки, то ты вообще счастливый человек.