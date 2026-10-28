Скелет динозавра продали на аукционе за рекордную сумму

США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Как пишет The New York Times (NYT), скелет нанотираннуса был продан в Нью-Йорке за $47,3 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Скелет небольшого родственника тираннозавра (Tyrannosaurus rex) был продан на аукционе во вторник почти за $47,3 млн — (это) сумма, значительно превысившая прогнозы», — указано в публикации.

Отмечается, что изначально стоимость этого представителя рода нанотираннусов (Nanotyrannus) оценивалась аукционным домом Sotheby’s в сумму от $6 до $9 млн. Имена покупателя и продавца не разглашаются.

В публикации дополняется, что некоторые ученые критикуют подобные аукционы, опасаясь, что уникальные образцы, способные пролить свет на жизнь хищников, некогда существовавших на Земле, могут оказаться в частных руках и стать недоступными для науки.

Газета South China Morning Post ранее сообщила, что ученые обнаружили в китайской провинции Ляонин хорошо сохранившуюся окаменелость четырехкрылого динозавра возрастом около 100 млн лет. Длина обнаруженного динозавра составила около 57 см. Главная особенность — перья и крылья у него располагались как на передних, так и на задних конечностях.

#США #аукцион #динозавр

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