Скелетов в шкафу нет: новый вице-министр энергетики прокомментировал свое назначение
Жанат Тукпиев
Назначенный на должность вице-министра энергетики РК Сунгат Есимханов сообщил, что при своем назначении не проходил специальной проверки, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Насчет специальной проверки нет. Это стандартная процедура, которую проходят при постановлении Правительства. Я был назначен на эту должность. Насчет скелетов, я думаю, отрасль электроэнергетики работает стабильно и уверен, что скелетов в шкафу нет. Поэтому будем работать", – отчитался Есимханов в ходе пресс-конференции в Правительстве РК.
Стоит отметить, что он заменил на этом посту Анатолия Шкарупу, обвиненного в хищении.
Напомним, 7 ноября на заседании Совета безопасности в Акорде Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что недавно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 миллионов тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета в Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По словам Генпрокурора, к Шкарупе, который ранее занимал должность акима Сарани, есть серьезные претензии со стороны закона.
Ранее 2 марта официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил о том, что Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики РК. Вице-министр энергетики Г. Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровскойкурортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Ж. Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Б. Кадирберлин.
Таким образом три заместителя министра энергетики Каната Бозумбаева были обвинены в коррупции и хищении.