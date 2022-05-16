Склад поддельных автозапчастей почти на 2 млрд тенге ликвидировали в Алматы

Группа лиц из Алматы продавала контрафактные автозапчасти под видом известных брендов по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
"В ходе проведения оперативных мероприятий в городе ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком "Тойота", "Лексус", "Хендэ", "Хонда" на сумму более 1,8 млрд тенге. Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы при
координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении вышеуказанных лиц", - говорится в информации.
Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки и распространялись на авторынки Казахстана.
Всего по результатам мероприятий изъято порядка 106 тыс. контрафактных автозапчастей.
"В настоящее время дело рассматривается в суде. Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению незаконного использования товарных знаков и защите добросовестного бизнеса", - добавили в АФМ.