Склад поддельных автозапчастей почти на 2 млрд тенге ликвидировали в Алматы

Группа лиц из Алматы продавала контрафактные автозапчасти под видом известных брендов по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

"В ходе проведения оперативных мероприятий в городе ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком "Тойота", "Лексус", "Хендэ", "Хонда" на сумму более 1,8 млрд тенге. Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы при

координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении вышеуказанных лиц", - говорится в информации.

Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки и распространялись на авторынки Казахстана.

Всего по результатам мероприятий изъято порядка 106 тыс. контрафактных автозапчастей.

"В настоящее время дело рассматривается в суде. Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению незаконного использования товарных знаков и защите добросовестного бизнеса", - добавили в АФМ.