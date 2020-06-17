Скляр и Касымбек ознакомились со строительством дорог и реализацией инвестпроектов Карагандинской области

Экономика
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Фото: primeminister.kz
Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорог и реализацией крупных инвестпроектов в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Роман Скляр осмотрел участок автомобильной дороги Караганда – Темиртау. Подрядчики обещают завершить реконструкцию в течение месяца. Трасса стала шестиполосной. Ежедневно по ней проходит больше 20 тысяч автомобилей. Вице-премьеру доложили о новых дорогах в Караганде. В текущем году планируется завершение Северного и Восточного обходов общей протяженностью 48,3 км. Объездная трасса позволит значительно разгрузить дороги внутри областного центра.



В Караганде Роман Скляр также ознакомился с ходом реконструкции тепломагистрали М-10 от ТЭЦ-3. Работы начались в прошлом году и сейчас идут к завершению. Это позволит обеспечить бесперебойным и качественным теплоснабжением порядка 60 тысяч карагандинцев.



В Сарани заместитель Премьер-министра посетил ТОО "Kazcentrelectroprovod". Предприятие производит кабельно-проводниковую, телекоммуникационную и электротехническую продукцию, металлоконструкции. За пять месяцев этого года объём производства составил более 1,7 млрд тенге. Почти в два раза увеличился выпуск кабелей. Карагандинский производитель обеспечивает потребности Казахстана. Его продукция используется при цифровизации сёл. Предприятие также работает на экспорт в Россию и Узбекистан, вышло на рынок Европы.



Также Роман Скляр встретился с инвесторами, которые вкладывают средства в производство автобусов и спецтехники марки Yutong. Предприятие будет работать на базе бывшего завода РТИ. Сейчас уже начат первый этап строительства. Запуск производства и выпуск первых автобусов намечен на декабрь этого года. Мощность завода – 1 200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта в год. Будет создано 400 рабочих мест.



В ходе посещения объекта Роман Скляр и Женис Касымбек подписали Дорожную карту реализации инвестиционного проекта по производству автобусов.



В ходе визита проинспектирован ход реконструкции автодороги Караганда – Балхаш, участок коридора "Центр – Юг" протяженностью 363 км. Движение по трассе подрядчики обещают открыть уже в этом году. Работы идут полным ходом. Также Роман Скляр и Женис Касымбек осмотрели реконструкцию участка "Курты-Бурылбайтал". Здесь ремонт планируют завершить в 2022 году.

По итогам рабочей поездки Роман Скляр дал поручения по бесперебойному и своевременному выполнению намеченных планов.

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