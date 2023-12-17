Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet

Фото: Qarmet

Вместе с главой региона Ермаганбетом Булекпаевым он ознакомился с планами по возрождению Qarmet.

«Глава государства дал четко понять о степени ответственности как Qarmet, так и правительства за дальнейшую судьбу предприятия. Сегодня мы совместно изучаем самые оптимальные пути развития», – сказал Скляр.

На шахте им.Т.Кузембаева была представлена система подземного позиционирования и радиосвязи, которую планируют внедрять на всех объектах. С помощью системы диспетчер наблюдает за местоположением и передвижением персонала внутри шахты. Это даёт возможность правильно оценить ситуацию и в случае необходимости предпринять необходимые меры.

В ходе поездки руководство Qarmet доложило о серьезных проблемах в техническом оснащении шахт и комбината, а также о перспективах внедрения современных производственных технологий.

Роман Скляр, подводя итоги встречи, поручил предпринять все необходимые действия по повышению стандартов промышленной безопасности.