Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России

19-20 октября 2022 года состоялся визит в Российскую Федерацию делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В состав делегации вошли министр энергетики Болат Акчулаков, руководители национальных компаний «АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, АО «QazaqGaz» Санжар Жаркешов, АО «КазТрансОйл» Талгат Курманбаев, АО «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев.

Проведены переговоры с заместителями председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, а также председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В ходе встреч обсуждены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, развития транспортно-логистических маршрутов Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, а также строительство третьего железнодорожного перехода на границе в РК и КНР, реконструкция автомобильных дорог и пунктов пропуска между РК и РФ.

Была затронута сфера промышленной кооперации, в частности, реализация ключевых двусторонних проектов в автомобилестроении, авиастроении и металлургии.

Стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, текущее состояние и перспективы взаимодействия в сфере атомной энергетики, нефтехимической и электроэнергетической отраслях.