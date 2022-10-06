фото с сайта акимата Астаны
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СКО и Актюбинская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане

В эти выходные, 8 и 9 октября на сельскохозяйственной ярмарке в столице свою продукцию представят товаропроизводители Северо-Казахстанской и Актюбинской областей. В общей сложности регионы привезут около 1200 тонн продукции, передает официальный сайт столичного акимата.

Сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями данных регионов будут предложены для жителей и гостей столицы экологически чистые продукты высокого качества. В ярмарке примут участие порядка 130 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Ассортимент составит более 1200 тонн продукции.

Среди них: картофель и овощи – 741 тонна, мясо всех видов и колбасные изделия – 208 тонн, молочная продукция – 45 тонн, рыба – 20 тонн, мёд – 26 тонн, мука и макаронные изделия – 148 тонн, яйца – 125 тысяч штук, а также прочая продукция, производимая в данных регионах.

Вся продукция будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, реализаторы будут иметь при себе документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов.

Также для жителей и гостей столицы подготовлена концертная программа.

Напомним, данная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье до 30 октября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Павлодарской области – 15-16 октября.

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