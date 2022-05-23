Сколько автомобилей купили казахстанцы по программе льготного кредитования

Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева рассказала, сколько казахстанцев уже воспользовались программой льготного автокредитования под 4% годовых, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Жанар Ибрашева отметила, что Программа льготного автокредитования действует с 2015 года, а программа текущего года была запущена 16 мая.

«Основным новшеством является то, что в настоящее время оператором данной программы является Фонд развития промышленности, тогда как ранее был Банк развития Казахстана.

В рамках реализации данной программы было выделено 100 млрд тенге с револьверным механизмом. В целом ожидается обновить при первичном освоении более 10 тысяч автомобилей. Данная программа носит револьверный характер, то есть в случае, если наши граждане не успеют получить при первичном размещении автомобили, то могут обратиться, как только будут поступать средства от физических лиц – буквально через месяц-два можно будет обращаться заново для получения льготного автокредитования», – сообщила она.

По данным спикера, на сегодняшний день заявки принимаются Банком ЦентрКредит, Евразийским банком, Народным банком. А также сегодня предполагается, что в этот список войдет и Forte Bank.

«С начала старта программы было принято 14 507 заявок, из них удовлетворено, то есть положительное заключение получили 4 834 физических лица на сумму 35,7 млрд тенге. При этом хотелось бы отметить, что уже приобретены 34 автомобиля: Нур-Султан – 11 единиц, Алматы – четыре, Актюбинская область – три автомобиля, Алматинская – один, ЗКО – один, Жамбылская – четыре, Павлодарская – четыре, Шымкент – шесть авто», – подчеркнула она.

Между тем, по ее словам, с начала реализации программы по итогам обращения граждан было отменено требование по наличию VIN-кода авто для предоставления счета на оплату в банках, то есть физлица могли обращаться в БВУ сразу без наличия VIN-кода.