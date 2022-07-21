Сколько безработных в Нур-Султане

Директор Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Азамат Байтасов рассказал, какие меры предпринимаются для трудоустройства горожан, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"По данным Бюро национальной статистики по итогам 1 квартала 2022 года, в столице уровень безработицы составляет 4,6%, что ниже республиканского значения на 0,3%. На сегодняшний день число безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения, составляет 4 873 человека, из них молодежи – 1 249. Чуть больше 2 тысяч человек являются получателями социальных выплат по потере работы и 2 247 человек участвуют в активных мерах занятости. В поисках работы находятся 479 человек", – сказал на брифинге в акимате Азамат Байтасов.



На 1 июля текущего года Центром занятости населения мерами занятости охвачено 5 584 человека, в том числе 2 804 человека трудоустроены на постоянные рабочие места.



"Во втором полугодии 2022 году планируется охватить порядка 22 тысяч человек, в том числе трудоустроить на постоянные рабочие места 7 150 человек. Активными мерами занятости планируется охватить также 620 лиц с инвалидностью. Из них на постоянные рабочие места направят 287 человек, на временные – 333. Различными формами обучения будет охвачено порядка700 человек. Кроме того, в текущем году в два раза повысится сумма государственного гранта для реализации новых бизнес-идей – с 200 до 400 МРП, что составит 1 225 200 тенге. В текущем году планируется предоставить 350 грантов", – резюмировал спикер.