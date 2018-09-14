Сколько будет стоить прививка против гриппа для казахстанцев в этом сезоне

Общество
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Инга Селезнева
Фото с сайта amic.ru
Стоимость вакцины против гриппа в платных кабинетах в различных регионах варьируется от 1600 до 3500 тенге, сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, передает Kapravda.kz.

"Комитет охраны общественного здоровья напоминает, что в целях профилактики каждый желающий может получить платную прививку против гриппа, которая проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, имеющих разрешение уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Адреса таких медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, будут размещены на сайтах территориальных департаментов охраны общественного здоровья и управлений здравоохранения по месту жительства. Стоимость вакцины против гриппа в платных кабинетах в различных регионах варьируется от 1600 до 3500 тенге", – отметили в пресс-службе.

Также комитет напомнил, что  не стоит забывать об основных правилах профилактики гриппа: самой эффективной мерой профилактики данного вида заболевания является вакцинация, которая проводится в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь). 

Кроме вакцинации против гриппа, есть еще и неспецифические меры профилактики, как гриппа, так и других гриппоподобных заболеваний (ОРВИ), такие как:

- ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей;
- использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;
- по возможности ограничить контакт с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
- чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
- промывание полости носа солевым раствором, особенно после улицы и общественного транспорта;
- регулярно делать влажную уборку, увлажнять воздух, проветривать помещение, в котором находитесь;
- употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, шиповник,облепиха,смородина, лимон и др.);
- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.
- вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

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