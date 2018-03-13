Сколько будут получать наставники студентов на производственной практике, рассказали в МОН РК

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото bnews.kz
На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, сколько будут получать наставники студентов на производственной практике в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"На сегодняшний день эта проблема решена в рамках курса, который проходит по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В этом году в  рамках методики подушевого финансирования внедряется в пилотном режиме в трех регионах. Это Павлодарская, Алматинская и Карагандинская области. Мы пилотную методику уже опробовали и планируем, что порядка 64 тысяч тенге в месяц будут получать наставники студентов", – сообщил Аймагамбетов.

В то же время он отметил, что наиболее важным моментом является обучение самих наставников.

"Наставник – это человек, который хорошо знает свое дело и может наладить работу на производстве, может научить наших студентов, но мы считаем, что наставников важно обучить навыкам работы с детьми. Это основные элементы педагогики и психологии, поэтому мы сегодня также проводим работу по обучению наставников", – сказал вице-министр.

Кроме того, он подчеркнул, что более 2 000 студентов, которые обучаются по дуальной системе на базе предприятий, также получают заработную плату.

"Она варьируется от 16-20 тысяч тенге до 100 тысяч тенге. У нас есть такие студенты. Практика, которая проходит в рамках дуального обучения, засчитывается в стаж работы студента", – отметил Аймагамбетов.

Также, по его словам, министерством приняты нормы, которые позволяют менять учебную программу по требованию работодателя.

"Мы видим, что это очень хороший тренд, когда бизнес заинтересован и активно участвует в формировании, изменении наших учебных программ. Мы сотрудничаем с нашими партнерами. Наши образовательные программы меняются, и наши выпускники получают очень важные навыки, которые нужны рынку", – заключил Аймагамбетов.

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