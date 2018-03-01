Сколько будут получать сотрудники после штатной оптимизации, рассказали в АДГСПК
С 1 января текущего года в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) стартовала пилотная реализация новой системы оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы, за счет чего должностные оклады исполнительского звена выросли в 2 раза, передает Kazpravda.kz.
Пресс-служба АДГСПК сообщает, что в целях дополнительного материального стимулирования специалистов в Агентстве и его территориальных подразделениях проведена оптимизация штатной численности, при этом сокращения действующих сотрудников не проводилось.
"Возможность применения данного механизма предусмотрена Бюджетным кодексом. При сокращении штатной численности размеры средств, предусмотренных на обеспечение деятельности, сохраняются за государственными органами.Таким образом, центральный аппарат Агентства оптимизирован на 30 процентов, что позволило повысить заработную плату экспертам и главным экспертам на 60 процентов, главным консультантам – на 50 процентов", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отныне до вычетов эксперт будет получать до 300 тысяч тенге, главный эксперт – до 400 тысяч тенге, главный консультант – до 440 тысяч тенге, что сопоставимо с должностным окладом директора департамента в центральных государственных органах.
"В регионах оптимизация составила 10 процентов и привела к пропорциональному увеличению выплат главным и ведущим специалистам, которые будут получать 240 тысяч тенге и 180 тысяч тенге соответственно, что выводит их в оплате труда на один уровень с заместителем руководителя областного управления акимата", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данная инициатива не только повысит конкурентоспособность и престиж государственной службы, но и послужит действенной антикоррупционной мерой. В свете реализации Послания Главы государства аналогичная работа начата и в подведомственных организациях Агентства – Академии государственного управления и Национальном центре по управлению персоналом государственной службы.
Кроме того, прорабатывается возможность централизации вспомогательных подразделений Агентства, включая кадровую и юридические службы, а также бухгалтерию, что в перспективе станет дополнительным инструментом повышения финансовой мотивации сотрудников.