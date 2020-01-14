​Сколько будут зарабатывать врачи?

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Бота Женискызы

Главное в соглашении – это повышение заработной платы в среднем на 30% врачам и на 20% среднему медицинскому персоналу с 1 января 2020 года. Кроме того, соглашение предусматривает проведение общественного контроля по своевременной выплате зарплаты с учетом ее повышения на постоянной основе.

Как объяснили на брифинге, посвященном подписанию соглашения, расчет повышения зарплаты будет произведен путем установления коэффициентов в зависимости от квалификационной категории работников организаций здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, к заработной плате, предусмотренной постановлением № 1193, без учета премий и других стимулирующих выплат. При этом в организациях здравоохранения могут устанавливаться дополнительные надбавки сверх начисленной заработной платы, предусмот­ренной и утвержденной в данном соглашении.

Соглашение не ограничивает права работодателей в предоставлении дополнительных льгот и гарантий в части оплаты труда, режима работы и отдыха и других мер соцподдержки медицинских работников, определенных коллективными и трудовыми договорами.

На брифинге председатель правления Фонда медстрахования Айбатыр Жумагулов подтвердил, что при заключении договоров на оказание ГОБМП и ОСМС предусмотрены обязательства поставщиков медицинских услуг с 1 января 2020 года обеспечить повышение зарплаты врачам и среднему медперсоналу.

Как рассказали в пресс-службе МЗ РК, к 2023 году зарплата врача составит примерно 400 тыс. тенге, а среднего медперсонала – 200 тыс. тенге.

– Мы делали анализ и по частным клиникам. В среднем зарплата там на 10–15% больше, чем на рынке. И, конечно, они тоже хотят повышать заработную плату. Мы повышаем финансирование, и частных клиник в том числе, – отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Если сравнить с 2018 годом, то 2 года назад доля частных клиник составляла порядка 20%. Сейчас доля частных клиник среди поставщиков бесплатных услуг достигла почти 60%.

– В финансовом объеме, если весь пул государственных денег взять, он был 8% в 2018 году. Сейчас это уже порядка 40%. Что это дает? А то, что медицинские услуги, которые оплачивали люди из своего кармана в частные клиники, теперь покрываются страховкой. И в рамках этого мы даем возможность частникам тоже повышать зарплату, – сказал министр.

В целом повышение зарплат медикам охватит больше, чем 215 тыс. специалистов отрасли.

– Мы знаем, что у медработников могут возникать вопросы, когда не все специалисты вовлечены в повышение заработной платы. Например, это специалисты лабораторий, административный персонал. Врачи не всех специальностей могут попадать в перечень тех, у кого повышается зарплата. Поэтому в данном повышении были учтены все наши пожелания, и в соглашении прописаны все наши мнения и предложения, – сказал председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения Бахыт­жан Тажибаев.

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