Сколько человек находятся на карантине в госпиталях Нур-Султана
Жанат Тукпиев
Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга сообщила, что на карантине в столичных госпиталях находятся 138 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня, 19 марта, зарегистрированы новые 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это лица из числа контактных по ранее выявленным случаям. Они сразу были изолированы на домашний карантин и проведено было лабораторное исследование. Нами начата работа по их госпитализации и по проведению работы по контактным лицам", – сообщила Кисикова.
По ее словам, также завершена работа по выявлению лиц близкого контакта.
"То есть, членов семьи лиц, находящихся в близком контакте на борту самолета. На сегодня госпитализированы 138 человек в стационары Нур-Султана. Выехавшие в регионы также госпитализированы в инфекционные стационары. Потенциальные лица, или 323 человека, помещены на домашний карантин", – пояснила глава управздрава.