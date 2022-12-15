Сколько человек обучаются по грантам в вузах в Казахстане

Платные образовательные услуги в вузах получают 364,9 тыс. человек.

Фото: МНВО РК

Бюро национальной статистики подсчитало численность студентов в вузах, работающих на территории Казахстана. По данным ведомства, в текущем учебном году число действующих организаций высшего и послевузовского образования в РК составило 116, сообщает Kazpravda.kz.

«От общего числа организаций, осуществляющих программы высшего образования, в частной собственности находятся 72,4% организаций, государственной – 25,9%, иностранной – 1,7%», – проинформировали в БНС.

Численность студентов на начало 2022-2023 учебного года составила 578,2 тыс. человек, из них женщины – 308,6 тыс. человек или 53,4%.

Из общей численности студентов по очной форме обучения обучается 98,5%, заочной – 0,7% и вечерней – 0,8%.

«Доля студентов, обучающихся в государственных организациях высшего и послевузовского образования, составляет 21,7%, в частных организациях – 77,5%, иностранных – 0,7%.

По программам высшего образования в отчетном учебном году по государственному образовательному гранту обучается 213,4 тыс. человек или 36,9%, платные образовательные услуги получают 364,9 тыс. человек или 63,1% от общей численности обучающихся», – рассказали статистики.

Стоит отметить, в сентябре министр просвещения пригрозил отказать в поддержке регионам, которые выделяют мало грантов на образование.