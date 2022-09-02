"Количество пока неизвестно" – замгенпрокурора об амнистируемых по январским событиям

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК прокомментировал предстоящую амнистию участников январских событий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Отвечая на вопрос о том, сколько людей подпадут под амнистию, Асет Чиндалиев отметил, что на сегодняшний день по январским событиям расследовалось более одной тысячи дел.

«Пока количество сказать не могу. Сейчас будем отрабатывать. Там надо будет смотреть. Как вы знаете, Президент поручение дал. Сейчас, вы знаете, больше 1000 дел расследовалось, около 1000 человек уже осуждено. Надо будет смотреть из этой статистики. Пока я не готов сказать, сколько человек это будет», – сказал он, отметив, что в ходе подготовки соответствующего законопроекта общественности непременно будет представлена статистика.

Также Чиндалиев подчеркнул, что организаторы и те, кто совершил экстремистские преступления, не подлежат амнистии.

«Могу сказать, мы и на стадии следствия проявляли акты гуманизма. И Президент говорил с самого начала, как вы помните после январских событий: тех, кто совершил небольшие преступления, не лишать свободы, чтобы подходили к ним гуманно. Я скажу, что 983 человека, по-моему, осуждены, из них более 100 получили реальные сроки, остальные – ограничения или условно», – сказал он.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года, объявил о решении провести амнистию для участников январских событий.