Сколько человек пострадало в результате разгула стихии в Казахстане

Глава МЧС Юрий Ильин на брифинге в СЦК озвучил последствия невиданной метели, разбушевавшейся накануне в нескольких регионах страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В период с 29 по 30 марта в связи с ухудшением погодных условий на территории семи областей и двух городов республики в результате порывистого ветра зарегистрировано 297 случаев срывов кровли на объектах образования, здравоохранения, торговли, жилых домов. При этом пострадало 8 человек, из них трое детей. Четверо из них госпитализированы, остальные осмотрены и отпущены домой», - сообщил министр.

В 289 населенных пунктах Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей зарегистрированы аварийные отключения электроэнергии, всего 110 387 абонентов. На сегодня электроснабжение восстановлено в 275 населенных пунктах, не подключенными остаются 12 709 абонентов в 14 населенных пунктах трех областей республики.

По состоянию на 11.00 час. 31 марта закрытыми остаются 2 участка автодорог республиканского и 12 - областного значения, дорожными службами проводятся работы по расчистке.

На автодорогах страны массового скопления автотранспорта нет.

«В период с 29 по 30 марта спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 1 453 человека, из них 199 детей», - резюмировал Ильин.