Сколько человек за год получили гражданство Казахстана

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Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала, сколько человек смогли получить гражданство Казахстана за годы независимости, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что ежегодно порядка 20 тысяч желающих обращаются по вопросу получения гражданства Казахстана.

«За годы независимости более одного миллиона человек стали казахстанцами, а в прошлом году – 22 тысячи, из них по указу президента – 1375, в упрощенном порядке – более 20 тыс, из которых более 17,5 тысяч кандасов (17 676); по Соглашению об упрощенном порядке приема в гражданство между Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Россией - 1287, по Конвенции о гражданстве замужней женщины – 1777», - отметила спикер.

