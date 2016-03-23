Сколько человеку нужно друзей для счастья – исследование
Психологи выяснили, что чем умнее человек, тем меньше друзей для счастья ему нужно, передает Kazpravda.kz.
Авторы исследования – психологи Норман Ли из Сингапурского университета менеджмента и Сатоси Каназава из Лондонской школы экономики изучили соцопрос, проведенный в США несколько лет назад с участием более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 28 лет. Они выяснили, что на ощущение счастья влияют такие факторы, как плотность населения, количество друзей, уровень интеллекта.
Так, более счастливые люди проживают в малонаселенных районах – селах, поселках. Далее по уровню ощущения счастья следуют жители небольших городов и мегаполисов.
В то же время, согласно исследованию, уровень счастья зависит не столько от количества друзей и социальных связей, сколько от коэффициента интеллектуального развития человека. Предыдущие исследования показали, что чем друзей больше, тем счастливее человек.
Психологи уверяют, что чем умнее люди, тем меньше друзей им требуется. По их мнению, человеку с высоким IQ для ощущения собственного благополучия не требуется много дружеского общения. Чем меньше у него друзей, тем счастливее он себя ощущает.
Свои выводы ученые связали с образом жизни древних людей. Охотников-собирателей, считают авторы исследования, счастливыми делало общение с людьми из своего племени. Отсюда и зависимость ощущения счастья от плотности населения. Что касается умных людей, то они способны решать проблемы без необходимости общаться с "племенем".