Сколько денег могут получить казахстанцы за сообщения о коррупции

Главный эксперт Административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерик Бишибеков на брифинге в АПК подробно рассказал о дифференцированной системе поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"За последние 3 года поощрено 708 лиц на сумму 99 миллионов тенге. Наибольшие суммы получают лица, которые чаще сообщают о фактах коррупции. В зависимости от тяжести преступления, сообщивший информацию получает 40-50 МРП. Это наиболее часто применяемая практика. Верхний показатель – 100 МРП", – проинформировал Бишибеков.
По его словам, чаще всего о фактах коррупции сообщают в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях.
"Согласно Уголовному кодексу РК преступления подразделяются на 4 степени тяжести – преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления", – резюмировал Бишибеков.