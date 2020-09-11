Сколько денег потратили на борьбу с COVID-19 в Казахстане

фото с сайта акимата столицы
С марта по июль 2020 на борьбу с КВИ в Казахстане потратили 76 миллиардов тенге. Об этом на брифинге в СЦК заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На проведение противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией всего запланировано 102,8 миллиарда тенге. С марта по июль потратили 76 миллиардов тенге. В том числе 57 миллиардов на надбавки медработникам", – сказал Коджахметов.
С его слов, на карантинную и провизорную госпитализацию, на лечение коронавирусной инфекции было потрачено 16,1 млрд тенге.
"На покупку ПЦР-тестов было потрачено из этих же денег 2,9 миллиарда тенге. В настоящее время также оказывается медпомощь мобильными бригадами. Их создано свыше трех тысяч, и на их содержание потрачено 24 миллиона тенге", – добавил официальный представитель ведомства.
В заключение Коджахметов заверил, что деньги выделенных на борьбу с коронавирусом в Казахстане будут использованы по назначению.
"Деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, находятся под лупой. В Правительстве, в Счетном комитете, во всех правоохранительных органах, Министерстве финансов, во всех финансовых и других административных комиссиях, местных бюджетах, есть еще и партийный надзор. Поверьте мне, ни один тенге из этих денег куда-то налево не ушел", – подытожил Коджахметов.