Сколько денег возмещено по делам Сатыбалдыулы и Боранбаева

На заседании межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов озвучили результаты расследования наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП» и другие.

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов США.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу Оператора РОП предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов США.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

Другой пример, в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп». Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и другое).

11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении А. Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний «БИПЭК») в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.