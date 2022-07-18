Общество
Сколько денег возмещено по делам Сатыбалдыулы и Боранбаева

На заседании межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов озвучили результаты расследования наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП» и другие.  

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов США.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу Оператора РОП предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов США.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

Другой пример, в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп». Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и другое).

11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении А. Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний «БИПЭК») в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

 

Популярное

Все
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Многомиллионные потери понесли костанайцы из-за непогоды
Рейдерство: законодательный аспект
В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Я ушел навсегда...
Глазами репортера: спорт в погонах
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Город погубленных цветов
Ситуация вокруг программы ArtSport: давайте разбираться?
Клад ханов Золотой Орды
Только с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге ушел с торгов аэропорт в Петропавловске
В свете новых угроз
К древним городам и в лучшие музеи
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Справа и с правами
Себя показали и на других посмотрели
Гимн земле и труду
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Общество
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Инт…
Общество
Город погубленных цветов
Общество
Я ушел навсегда...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]