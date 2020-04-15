Сколько детей инфицировано коронавирусом в РК

Коронавирус
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Екатерина Елисеева
Фото: express-k.kz
Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева в ходе онлайн брифинга сообщила, что в Казахстане у 80 детей обнаружен коронавирус , передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В числе зараженных Covid-19 есть дети. Их 80. Один новорожденный, двое детей до года. Один в Туркестанской области и один в - Шымкенте. Новорожденный зарегистрирован в Алматинской области, ребенок был выписан домой. И мама, и новорожденный инфицировались от родственницы, с которой проживали совместно в одном доме. Состояние у мамы и новорожденного удовлетворительное, - проинформировала Актаева.

По ее словам, у 63 детей, а это порядка 80%, болезнь протекает бессимптомно. У 17 маленьких пациентов состояние проявляется в виде температуры. Трое детей уже выписаны и находятся на домашнем карантине.

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