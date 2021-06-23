Сколько долгостроев сдадут в этом году в Нур-Султане

Общество
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В текущем году в городе Нур-Султане планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию более 50 домов-долгостроев. Это позволит решить проблему более 7 тыс. дольщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы Алтая Кульгинова.

"На системной основе продолжаем работать над завершением долгостроев города. Недостроенные многоквартирные жилые комплексы простаивали годами. Среди них также были те, которые начали строить еще 17 лет назад. На всех объектах ситуация была разная: где-то только котлованы, где-то возведенные каркасы уже находились в аварийном состоянии. Провели полную ревизию всех долгостроев. Их на лето 2019 года насчитывалось 52 проблемных объекта. Каждый объект долгостроя состоит из нескольких многоквартирных жилых комплексов.

Сегодня с председателями более 20 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) обсудили насущные вопросы, сверили часы и наметили дальнейший план работы. К примеру, в рабочей встрече участвовали представители ЖСК Жети жол, Магистральный-3, Зере-2, Арыстан, Шыгыс (1А, 1В, 2А, 2В), Баспана Коктал, Умит-Береке, Столичный-2, Алга Самал и т.д.", – сообщил аким.

Был поднят ряд таких вопросов, как соблюдение принципа невмешательства в деятельность ЖСК, сотрудничество только с официально признанными ЖСК, освобождение от обязательной регистрации типовых договоров, также вопросы по внесению изменений в отдельные пункты закона о жилищных отношениях и т.д. Во встрече также приняли участие глава городской полиции Е. Саденов, представители прокуратуры, ЕКК, руководители управлений и других госорганов. Вопросы взяли в работу, отметил градоначальник.

"Уже сейчас можно заметить, как количество долгостроев в городе заметно сокращается. К примеру, на лето 2019 года насчитывалось 52 объекта долгостроя. За полгода завершили строительство и ввели в эксплуатацию 10 объектов долгостроя, в 2020 года в два раза больше. В текущем году планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию более 50 домов. Это позволит решить проблему более 7 тыс. дольщиков. По каждому долгострою составлен пошаговый план мероприятий", - заключил Алтай Кульгинов.

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