Сколько иностранных авто легализовали казахстанцы

Официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек сообщила, что с начала акции по легализации иностранных автомобилей казахстанцы узаконили 25 тысяч машин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: ДП Кызылординской области

«Прошло 20 дней с начала легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 61 тысячи казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. 25 тысяч автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки», – отметила Шугыла Турлыбек.

Она напомнила, что процедура легализации иностранных авто продлится до 1 июля этого года.