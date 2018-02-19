Сколько иностранцев с ВИЧ выявляется ежегодно в Казахстане, рассказали в РЦ СПИД

Общество
Жанат Тукпиев
Фото ©Kazpravda.kz
Ежегодно в Казахстане выявляется порядка 150-200 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан. Об этом на техническом семинаре по ВИЧ и миграции в странах Центральной Азии и Восточной Европы сообщил генеральный директор Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня в процессе выявления новых случаев ВИЧ мы имеем порядка 6 процентов вклада иностранных граждан в статистику распространения ВИЧ-инфекции в Казахстане. Это цифра определяет, что через миграционные процессы ВИЧ-инфекция может распространяться. В этом году мы начали проект при поддержке глобального фонда. Порядка 150-200 человек ежегодно выявляются на территории Казахстана среди лиц, которые мигрируют. В этом году мы возьмем на лечение и лабораторное сопровождение качества этого лечения 150 человек, которые будут въезжать на территорию Казахстана, и у них будет выявлена ВИЧ-инфекция. Я думаю, что в определенном плане данный процесс позволит разработать новые стратегии, как работать именно с этой категорией населения. Для Казахстана этот вопрос очень актуален", – сказал Бауыржан Байсеркин.

Бауыржан Байсеркин отметил, что это общие тенденции, которые характерны для всего постсоветского пространства. Вопросы глобализации касаются не только интеграции и взаимодействия в сфере торгово-экономических отношений, но и вопросов миграции. В этой части миграционные процессы, которые в глобальном мире усиливаются, также связаны с  вопросами распространения ВИЧ-инфекции, которая приобретает новые черты.

"На сегодняшний день, к сожалению, в бывших странах СССР нет единого документа, регулирующего вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных. Их правового статуса и возможностей получения минимальных медицинских услуг для того, чтобы эти люди могли получать все процедуры в тех сферах здравоохранения, где они по миграционным процессам оказались. В этой связи я хотел бы отметить, что мы обследуем порядка 61 тысячи мигрантов, которые заезжают на территорию Казахстана. Это очень солидная для бюджета нагрузка, это определенные расходы для здравоохранения, и, чтобы эти расходы были эффективны, нам необходимо в техническом плане определиться, как эти люди будут получать лечение, состоять на диспансерном учете, и как они будут проживать на территории пребывания", – сказал Байсеркин.

Бауыржан Байсеркин также подчеркивает, что длительное пребывание этих людей на территории миграции определяет следующие процессы.

"Они создают семьи, общаются, живут, вносят определенный экономический вклад в ту страну, в которую въехали. В этом плане мы должны разработать какой-то общий документ и принять определенные меры, чтобы на региональном уровне эти вопросы решать", – заключил он.

Популярное

Все
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Знак уважения и поддержки
Рассмотрены вопросы правового регулирования
В контексте новой электоральной повестки
Подписан контракт на переработку рения
Строки, рожденные жизнью
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Деньги – почте, газеты – в никуда
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

От политики помощи к политике возможностей: Аида Балаева о …
Они спасли жизнь!
Осторожно, вода!
Билеты на поезд без очередей: лица с инвалидностью теперь м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]