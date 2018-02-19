Сколько иностранцев с ВИЧ выявляется ежегодно в Казахстане, рассказали в РЦ СПИД

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Ежегодно в Казахстане выявляется порядка 150-200 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан. Об этом на техническом семинаре по ВИЧ и миграции в странах Центральной Азии и Восточной Европы сообщил генеральный директор Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На сегодня в процессе выявления новых случаев ВИЧ мы имеем порядка 6 процентов вклада иностранных граждан в статистику распространения ВИЧ-инфекции в Казахстане. Это цифра определяет, что через миграционные процессы ВИЧ-инфекция может распространяться. В этом году мы начали проект при поддержке глобального фонда. Порядка 150-200 человек ежегодно выявляются на территории Казахстана среди лиц, которые мигрируют. В этом году мы возьмем на лечение и лабораторное сопровождение качества этого лечения 150 человек, которые будут въезжать на территорию Казахстана, и у них будет выявлена ВИЧ-инфекция. Я думаю, что в определенном плане данный процесс позволит разработать новые стратегии, как работать именно с этой категорией населения. Для Казахстана этот вопрос очень актуален", – сказал Бауыржан Байсеркин.
Бауыржан Байсеркин отметил, что это общие тенденции, которые характерны для всего постсоветского пространства. Вопросы глобализации касаются не только интеграции и взаимодействия в сфере торгово-экономических отношений, но и вопросов миграции. В этой части миграционные процессы, которые в глобальном мире усиливаются, также связаны с вопросами распространения ВИЧ-инфекции, которая приобретает новые черты.
"На сегодняшний день, к сожалению, в бывших странах СССР нет единого документа, регулирующего вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных. Их правового статуса и возможностей получения минимальных медицинских услуг для того, чтобы эти люди могли получать все процедуры в тех сферах здравоохранения, где они по миграционным процессам оказались. В этой связи я хотел бы отметить, что мы обследуем порядка 61 тысячи мигрантов, которые заезжают на территорию Казахстана. Это очень солидная для бюджета нагрузка, это определенные расходы для здравоохранения, и, чтобы эти расходы были эффективны, нам необходимо в техническом плане определиться, как эти люди будут получать лечение, состоять на диспансерном учете, и как они будут проживать на территории пребывания", – сказал Байсеркин.
Бауыржан Байсеркин также подчеркивает, что длительное пребывание этих людей на территории миграции определяет следующие процессы.
"Они создают семьи, общаются, живут, вносят определенный экономический вклад в ту страну, в которую въехали. В этом плане мы должны разработать какой-то общий документ и принять определенные меры, чтобы на региональном уровне эти вопросы решать", – заключил он.