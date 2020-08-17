Сколько казахстанских детей болеют синдромом Кавасаки
Жанат Тукпиев
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов рассказал о детях, болеющих синдромом Кавасаки в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"К сожалению, в Казахстане зафиксировано 11 случаев заболевания детей с синдромом Кавасаки и схожими симптомами. Синдрому Кавасаки подвергаются дети до пяти лет, это научно доказано. И в Казахстане из 11 детей – двое детей в возрасте до пяти лет, остальные девять - старше пяти до 17 лет", – сказал Кожахметов.
По его словам, трое в Нур-Султане уже выписаны, как выздоровевшие.
"Еще восемь проходят лечение в различных городах: Алматы, Актобе, Караганда, Нур-Султан. Точно известно, что синдром Кавасаки – это последствие тяжелой формы протекания коронавирусной инфекции у детей. Это редчайшее заболевание, которое в последнее время встречается чаще на фоне роста больных коронавирусной инфекции", – заключил официальный представитель Минздрава.