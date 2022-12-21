Сколько казахстанских госслужащих не сдали декларацию о доходах

Фото: пресс-служба департамента АДГС по Акмолинской области

Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК напомнил, что на первом этапе декларацию о доходах должны сдать все госслужащие.

«Они отчитываются за 2021 год. Фактически поступило более 570 тысяч деклараций. Были факты непредоставления деклараций теми, кто должен был предоставить. Таких было 39 тысяч. Всем были выставлены уведомления. По итогам уведомлений более 10 тысяч сдали декларации. По остальным 29 тысячам сейчас выясняются обстоятельства. Они могут дать свои пояснения, почему не предоставили», – отметил спикер.

Он подчеркнул: пока налоговики обошлись предупреждением.

«Если на предупреждение не отреагируют, то дальше будут соответствующие санкции, вплоть до денежных взысканий. При повторном неисполнении поручения у нас в Кодексе об административных поручениях предусмотрен штраф в размере 20 МРП, если не ошибаюсь, за неисполнение требований налоговых органов. Мы же выставили уведомление сдать декларацию, если он обязан. И если дальше идет неисполнение, тогда начнем наказывать за это. Такое есть тоже», – резюмировал Жаналинов.