Сколько казахстанских студентов еще остается в Гонконге

Общество
Жанат Тукпиев
32 казахстанских студента все еще остаются в Гонконге, где происходят массовые протесты. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz

"209 студентов уже вернулись в Казахстан. Более 32 изъявили желание там остаться, так как они чувствуют себя там в безопасности. Тем не менее, мы предупреждаем наших студентов, что до января следующего года учеба будет проходить в режиме онлайн. Со всеми студентами поддерживаем связь. Наше генеральное консульство совместно с ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге со всеми вышло на связь", – сказал Смадияров.

Смадияров напомнил, что в Гонконге чрезвычайное положение не вводили.

"Это обычный город, в котором все также функционирует, только лишь в некоторых районах проходят демонстрации. Поэтому это обращение направлено только лишь в адрес студентов, потому что учеба прекращена до января следующего года. Остальные граждане могут находиться в Гонконге, но, естественно, должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию", – резюмировал Смадияров.

Напомним, что протесты в Гонконге не прекращаются пятый месяц. За это время митинги превратились в ожесточенные столкновения со слезоточивым газом, резиновыми пулями и дубинками. Многие вузы предложили своим студентам временно перейти на удаленку, а иностранцам — уехать на время домой.

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