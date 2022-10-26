Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 882 человека (–732+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 785 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.