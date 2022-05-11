Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 11 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 11 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 215 человек (–491+ и 724 КВИ), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 139 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

9 мая зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 89 042, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 964.