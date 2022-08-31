Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 31 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 17 824 человека (–17 486+ и 338 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 17 251 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.