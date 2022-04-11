Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса

Стало известно, сколько человек лечатся от коронавируса в Казахстане на 11 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 122 человека (–1 116+ и 1 006 КВИ-), из них в стационарах находятся 212 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 910 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациентa.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

9 апреля зафиксировано 9 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 778, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 419.