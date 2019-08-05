Сколько казахстанцев мечтают стать военными летчиками – ВИСВО

В Военном институте Сил Воздушной обороны идет отбор абитуриентов. Более 300 юношей из разных уголков Казахстана подали заявки на поступление в единственное в Средней Азии высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов для военной авиации силовых структур Казахстана, сообщает пресс-служба Военного института Сил воздушной обороны.

Как отметили в приемной комиссии, среди регионов лидируют город Актобе и Актюбинская область, а также выпускники республиканских школ «Жас Улан» городов Алматы, Нур-Султана, Караганды, Шымкента и специализированного лицея «Арыстан».

Поступление в военный вуз, особенно в Военный институт Сил воздушной обороны – дело не простое. Здесь мало предъявить проходной балл по ЕНТ, кандидат для поступления должен обладать отличным здоровьем, состояние которого подтверждается несколькими медицинскими комиссиями. Первая проходит в управлениях по делам обороны при приеме документов, а вторая, углубленная, непосредственно при отборе кандидатов в военном вузе.

Военно-учебные заведения при поступлении традиционно стоят особняком: особые условия, жесткая дисциплина и субординация, специфический режим, но все поступающие настроены серьезно.

Абитуриент Алишер Мухаметкали приехал из Семея.

«Я еще в пятом классе решил, что хочу стать военным, хотя в нашей семье представителей этой профессии никогда не было, - рассказывает Алишер, - но долго выбирал среди военно-учебных заведений. Сначала остановил свой выбор на Военном институте Сухопутных войск, но потом решил попытать свое счастье и поступить в Военный институт Сил воздушной обороны на инженерный факультет. Родители поддержали меня в выборе будущей профессии, и я делаю все, чтоб оправдать их доверие. Обратной дороги у меня нет".

Отбор в Военный институт Сил воздушной обороны проходит в три этапа. Первый – психологическое тестирование кандидатов. Затем – углубленная медицинская комиссия, и третий этап - проверка физической подготовки, включающей подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и 3 километра. После каждого из этапов количество абитуриентов уменьшается. В строю остаются самые стойкие.

В этом году конкурс в Военный институт Сил воздушной обороны составил 4 человека на место, но эти цифры говорят скорее не о легкости поступления, а о его специфичности. Далеко не каждому юноше со средними данными по силам пройти все этапы конкурсного отбора.

Напомним, что Военный институт Сил Воздушной обороны готовит специалистов по специальностям: летчики-инженеры фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, навигация воздушных судов, специалист по управлению воздушным движением, инженер-механик воздушных судов и двигателей, инженер-электромеханик, инженер-электрик, радиоинженер по эксплуатации авиационного радиоэлектронного оборудования.

Материально-техническая база Военного института Сил воздушной обороны позволяет организовывать занятия на высоком научно-методическом уровне, располагает компьютерными классами, специализированными кабинетами, лабораториями, библиотеками и рабочими местами, спортивными комплексами, современными учебными полигонами, стрелковыми тирами. Начиная со второго курса, курсантам летных специальностей предоставляется обязательная практика с минимальным налетом в 40 часов.

В течение всего периода учебы курсанты находятся на полном государственном обеспечении, получают денежное довольствие около 10 000 тенге в месяц, обеспечиваются обмундированием, трехразовым питанием, бесплатным медицинским обслуживанием. Им также предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней летом и две недели зимой с бесплатным проездом к месту проведения и обратно. За год учебы в Военном институте Сил Воздушной обороны затраты на одного курсанта составляют в среднем 1 700 000 тысяч тенге.

«Наша цель – качественное образование, подготовка специалистов «высшего пилотажа», мы не просто набираем абитуриентов, мы выбираем лучших из них, - рассказывает начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Алим Ибраев. - Изучение личных дел показало, что среди абитуриентов средний балл ЕНТ составляет 85-90, а максимальный – 125, причем, радует, что по основным предметам, к которым относятся физика и математика, показатели высокие. Мало обладать знаниями, нужно еще иметь высокое логическое мышление, навык стремительно принимать решения и уметь брать на себя ответственность. Все эти качества выявляются в процессе первоначального отбора и поэтому, с уверенностью могу сказать, что курсантами Военного института Сил воздушной обороны станут только лучшие абитуриенты. Для этого создана и в течение всего конкурсного отбора работает приемная комиссия, включающая в себя профессионалов своего дела» .

Окончательные списки абитуриентов, зачисленных в Военный институт Сил воздушной обороны, будут оглашены 13 августа.