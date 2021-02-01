Сколько казахстанцев нужно вакцинировать, чтобы жить без локдаунов

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, сколько казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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"Если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов", – сказал в ходе получения вакцины против коронавируса Ерлан Киясов.
По его словам, это будет самый положительный момент проведения вакцинации. Е. Киясов также отметил, что до конца текущего года в планах – до 6 миллионов доз.
"Мы брали расчетные цифры до 10 миллионов граждан, чтобы привить. Хотелось бы это сделать, потому что на самом деле вы же понимаете, что коронавирус – очень опасная инфекция. Мы будем стараться. По крайней мере, у нас есть возможность для этого", – добавил главный государственный санитарный врач Казахстана.
Напомним, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният одними из первых привились
от COVID-19 вакциной "Спутник V".Массовая вакцинация от СOVID-19 – что нужно знать казахстанцам
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