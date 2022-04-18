Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, на 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 816 человек (856+ и 960 КВИ-), из них в стационарах находятся 127 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 689 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.