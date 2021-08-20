Сколько казахстанцев умерло после вакцинации, сообщил Цой
Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК сообщил, что от коронавируса умерло 115 привитых от КВИ казахстанцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы проанализировали период с февраля по июль включительно за 2021 год. Всего от коронавирусной инфекции скончались 4 969 человек, из них 115 - граждане, которые были вакцинированы. То есть, 2,3 процента от общего количества умерших. Подавляющее большинство скончавшихся, это 97,7%, - граждане, которые не были привиты. У нас есть раскладка в разрезе регионов. Те, кто получили вакцину и скончались, имели хронические заболевания, которые привели к ухудшению состояния и к летальному исходу", – отметил министр.
По его словам, для получения медотвода для вакцинации хронические заболевания должны проходить в острой фазе.
"Для "хроников", наоборот, рекомендуется получение вакцины. Это зона риска. У больных с хроническими заболеваниями часто бывает, что не всегда вырабатываются антитела. Здесь есть определенный момент. Но еще раз хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство скончавшихся не были вакцинированы. Все тяжелые заболевания в основном были связаны с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями органов дыхания", – дополнил Цой.
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