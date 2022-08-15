Сколько коронавирусных больных остаются в стационарах Казахстана

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 15 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (–22 647+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 185 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 764 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.