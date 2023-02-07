Сколько льготного дизтоплива получат аграрии на весенне-полевые работы

413 тысяч тонн дизельного топлива будет направлено на проведение весенне-полевых работ в этом году в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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Для исключения дефицита дизтоплива, а также равномерной загрузки нефтеперерабатывающих заводов поставки солярки будут проводиться равномерно по графику, начиная с февраля.

«Стоимость гарантированных объемов дизтоплива на февраль Министерством энергетики определена на уровне 222 тысяч тенге за тонну с нефтеперерабатывающего завода. С учетом расходов по доставке конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев ожидается на 15-20% дешевле рыночных цен на АЗС.

На период поставок дизтоплива Минсельхозом совместно Минэнерго будет осуществляться ежедневный мониторинг соблюдения графика отгрузки с НПЗ регионам», – заверили в ведомстве.

В 2023 году, по данным областных акиматов, прогнозные посевные площади будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га. Планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свёклой. Также ожидается рост посевных овощных, бахчевых культур и риса, дали раскладку в МСХ.