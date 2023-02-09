Сколько международных наблюдателей аккредитовано на выборы в Казахстане

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Мухтар Ерман на заседании ведомства рассказал о ходе аккредитации наблюдателей за ходом выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«С момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения Центральной избирательной комиссией аккредитованы 25 наблюдателей от одного иностранного государства и двух международных организаций», – сообщил Мухтар Ерман.
Он добавил, что на 9 февраля от Министерства иностранных дел РК на аккредитацию в ЦИК представлены кандидатуры 37 наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации. В частности, от Китая – 2 кандидатуры и от Нидерландов – 3.
Вместе с тем от миссии БДИПЧ ОБСЕ представлены 32 наблюдателя.
Напомним, в ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов на выборы в Мажилис и маслихаты.