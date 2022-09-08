Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
"Сколько можно говорить?" – Премьер раскритиковал госорганы за медлительность

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности, а также автоматизации сфер государственного контроля и надзора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что на сегодня завершен анализ регуляторных актов в сферах транспорта, торговли, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности, компьютерного программирования, защиты прав потребителей, информации и связи.

По итогам выявлено более 22 тыс. требований, из которых порядка 3,8 тыс. (17%) не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики, поэтому они будут отменены или пересмотрены.

Анализ еще по семи сферам в рамках первого этапа данной работы продолжается. Это касается сельского хозяйства, складирования, трубопроводного транспорта, строительства, ремонта автомобилей и мотоциклов, миграции, авторских и смежных прав.

Премьер-министр подчеркнул, что из-за отсутствия должной координации не всеми госорганами соблюдаются обозначенные сроки, а это ведет к задержке выполнения утвержденного плана-графика.

«Я еще раз хочу отметить важность этой реформы. Нельзя каждый раз отодвигать сроки, сколько можно об этом говорить? Надо быстрее убрать все необоснованные требования, чтобы бизнес «задышал» более свободно. Всю работу по регуляторным актам нужно завершить в этом году», — сказал Алихан Смаилов.

При этом Премьер добавил, что нужно очень внимательно относиться к введению новых требований к бизнесу.

«Нам нужно ужесточить контроль над вновь принимаемыми регуляторными требованиями. Если по каким-то вещам есть несогласие со стороны НПП «Атамекен», то этот вопрос нужно решать, нельзя на это закрывать глаза», — сказал Алихан Смаилов.

На заседании также было отмечено, что в рамках перехода на полную автоматизацию системы госконтроля завершен анализ информационных систем госорганов и сформированы матрицы отраслевых рисков.

На сегодня проводится обновление информационно-аналитической системы «Smart Data Ukimet», которую планируется ввести в промышленную эксплуатацию в середине 2023 года.

Премьер-министр также поручил активизировать эту работу и пересмотреть сроки согласования госорганами необходимых данных в сторону сокращения.

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